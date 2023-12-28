實支實付副本理賠將改革掀搶購潮 保誠人壽開第一槍停售

金管會日前揭示，實支實付醫療險未來應落實損害填補原則，使得多家壽險、保經代通路近來出現搶購潮，保誠人壽開出第一槍，今 (28) 日宣布， 即日下午 3 點起停止受理「新住院醫療限額給付健康保險附約 (108)」，但公司強調，並不影響已承保保戶的權益。

國人以往有過度投保實支實付醫療險的情形，為了遏止「靠生病賺錢」的亂象，金管會保險局提出兩大方向改革實支實付醫療險，第一，民眾所獲理賠將以實際住院醫療等開銷支出為限，其次是執行新的通報機制，讓業者清楚了解保戶的保單張數及核保理賠狀況，回歸損害填補原則，不過，上路時程尚未確定，金管會須與壽險公會進一步討論配套措施。

保誠人壽指出，有鑒於旗下商品「新住院醫療限額給付健康保險附約 (108)」於條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，因此，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，於 12 月 28 日下午 3 點起停售。

保誠人壽說明，該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則保戶權益不受影響。

保誠人壽強調，一直秉持著以客為本的宗旨，提倡保險以保障為基礎的觀念，將持續設計滿足消費者需求的保險產品，以因應健康保障、子女教育、資產規劃與樂活退休等，亦即 H.E.A.R. 四大面向的保障規劃，滿足消費者在人生各個不同階段的需求。

事實上，實支實付醫療險自 2022 年以來至少有兩波的停售潮，根據保經盤點，市面上原先還有接受副本理賠的壽險公司約有 7 家，但保誠人壽開出第一槍後，能接受副本理賠的壽險公司就剩下 6 家，分別為中國人壽 (2024 年更名為凱基人壽)、台灣人壽、全球人壽、台新人壽、遠雄人壽、台銀人壽。