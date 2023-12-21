晶技Q4營收仍有勁 預估守住30億元大關優於去年同期

台灣頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在第三季的旺季需求過後，第四季 11 月營收 10.36 億元，仍站穩 10 億元大關之上，而目前估算 12 月訂單也維持在 10 億元水準，加計前 11 月營收 99.4 億元，全年營收營收將達 109 億元，也優於原預期，也使晶技股價在類股中展現抗跌力道。

法人預估，晶技 2023 年第四季營收將較第三季下滑，季減幅估約 2-3%，且將守住單季營收 30 億元的水準，也將較去年同期成長。

晶技營收今年自 8 月以來即站穩 10 億元大關，10 月及 11 月營收都勝過去年同期表現，12 月營收以 10 億元計算，也呈現年增 3% 的成長，而目前看來以 9 月的 11.12 億元爲今年的營收高峰。

晶技 2023 年前三季營收 78.1 億元，毛利率 34.72%，年減 3.51 個百分點，前三季稅後純益 13.06 億元，年減 44.74%，每股純益爲 4.22 元。依晶技自結獲利數來看，晶技 2023 年前 11 月營收 99.4 億元，年減 18.52%，自結稅前盈餘 19.8 億元，年減 40%，每股稅前盈餘爲 6.39 元。

目前晶技在車用產品營收占比約 15-16%，並已取得全球車用頻率元件市場 10% 市占率。寧波車用專用產品生產將在明 (2024) 年第二季正式投產，晶技對明年汽車應用營收比重訂下 20% 目標。