〈實支實付險停售潮〉中壽改受理第1家投保 遠雄明年起最多接受第2家

金管會將針對實支實付醫療險進行改革，掀起一波搶購效應，保誠、全球、台灣人壽 3 家已宣布下架相關產品。根據保經代通路指出，中壽的「好康泰」產品雖無停售，但自 12 月 30 日起，僅限受理第一家投保醫療保險實支實付，以核保當下公會系統資料為正確，中壽聲明證實，已持有本公司以外公司之實支實付醫療險者，將不受理投保。

根據保經代通路業者表示，已接到中壽通知，自 12 月 29 日起，新契約投保、契變附加「好康泰」為第二家，皆須於 12 月 29 日送至助理端受理完成並郵寄中壽，以郵戳為憑。如為行動投保，須於 12 月 29 日晚間 23 點 59 分前投保完成上傳成功，行動投保同意書可於次一上班日送出。此外，不受理傳真、語音報備，也不受理送到中壽各地分公司 (窗口)。

中壽也發布聲明指出，為回歸實支實付商品損害填補精神，自 12 月 30 日起投保實支實付醫療險商品 (即「中國人壽金康泰住院醫療限額給付健康保險附約」及「中國人壽好康泰住院醫療限額給付健康保險附約」)，與同業實支實付醫療險商品合計以一家及一張為限。

另外，自 12 月 30 日起投保「中國人壽傷害醫療保險給付附加條款」，與同業實支實付傷害醫療險商品合計以一家及一張為限，即已持有本公司以外公司之實支實付傷害醫療險者，將不受理投保。

遠雄人壽方面，稍早也已通知保經代通路，2024 年 1 月 1 日起最多接受第 2 家投保實支實付醫療險。其餘壽險也正在評估是否收緊投保政策。

繼保誠人壽開第一槍宣布停售實支實付醫療險後，台灣人壽及全球人壽也跟進，兩家的實支實付附約商品將於 12 月 30 日起中止授權招攬，台壽聲明強調，已投保的有效契約客戶仍可依原條款約定續保，但不再開放中途附加附約，未來重新規劃後可望再上架新產品。