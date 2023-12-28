〈台股盤中〉開高17928創高後腳軟翻黑 重電、記憶體族群苦撐

台股今 (28) 日開高攻上 17928.14 點，不過在創新高後兩度翻黑，並上下震盪，最低來到 17866 點。昨 (27) 日強表態的權值股、PC 概念股稍作休息整理，改由重電、記憶體族群撐盤，台股力守 17900 點，預估成交量 3100 億元。

台股大盤指數今日表現走弱，不過台幣強升 2 角，突破 30.75 元，升回今年開年價位點。不過台幣大升是否有利台股資金行情，以及外銷匯損相關問題，法人則指出，還需多觀察。

權值龍頭股今日普遍漲多休息，台積電 (2330-TW) 跌 0.17%，聯發科 (2454-TW) 跌 0.96%，聯電 (2303-TW) 跌 0.93%，鴻海 (2317-TW) 維持平盤，大立光 (3008-TW) 日月光投控 (3711-TW)、台達電 (2308-TW)y 僅小漲。

PC 概念股稍作休息，宏碁 (2353-TW) 開低後走高，最高點來到 56.3 元，不過隨後壓回，僅小漲 0.55%，華碩 (2357-TW) 盤中一度翻黑，同樣小漲 0.41%。仁寶 (2324-TW) 承受賣壓，今日跌幅達 2.24%。

重電族群表現亮眼，成台股撐盤要角。士電 (1503-TW) 強攻漲停鎖住 125.5 元，華城 (1519-TW) 漲 8.69%，逼近漲停價，更有望成台股今年最飆股。另外，樂事綠能 (1529-TW) 漲 5.34%，中興電 (1513-TW)、亞力 (1514-TW) 漲逾 3%，

NOR Flash 掀記憶體新一波漲價潮，帶動記憶體概念股有所表態，華邦電 (2344-TW) 漲勢最強勁，漲幅達 4.03%，鈺創 (5351-TW) 漲 1.13%，商丞 (8277-TW) 漲 0.41%。