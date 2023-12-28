00930 上市 4 個月就漲贏大盤，是如何辦到的？雙月配息 成分股、殖利率一次看，再比較熱門高股息 ETF00929、00878、0056

00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF 是台灣首檔「ESG、高股息、低碳」全包辦的 ETF，上市 4 個月領先大盤 16%，怎麼辦到的？對此，豐雲學堂整理 00930 配息、年均殖利率、選股邏輯以及成分股，再比較 00929、00878 等市場熱門高股息 ETF，供讀者參考。

一、00930 是什麼？00930 特色

台灣首檔兼具 ESG、高股息與低碳的 ETF 00930 於 2023 年 7 月 13 日上市。

00930 簡稱為永豐 ESG 低碳高息，全名則為「永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 證券投資信託基金」

00930 主要追蹤特選臺灣 ESG 低碳高息 40 指數，該 ETF 的核心理念為「LIFE」

L 代表 Low Carbon（低碳），聚焦低碳排的企業。

I 是 Income 的縮寫，也就是高股息的收益。

F 是 Frequent 的縮寫，高頻率的雙月配息。

E 即為 ESG，永續。

00930 具收益平準金的制度，並且規劃一年配息 6 次，也就是 2 個月配息一次，可替投資人創造高頻率的現金流。

當前成分股檔數一共有 40 檔，經理費 50 億元以下為 0.40%，超過 50 億則是 0.35%；保管費為 0.04%。

特色：ESG、高股息、低碳全包辦！賺高息也碳錢！

二、00930 配息與年均殖利率

00930 配息頻率與時間

00930 上市規模 18.7 億，每年 2、4、6、8、10、12 月評價，配息日為雙數月的 20 日 (假日提前一營業日發放)。

00930 年均殖利率

觀察指數與高息 ETF 表現，大盤年化報酬率約 16%、殖利率 4.6%。

高息指數 15.2%、殖利率 8.2%。

ESG 搭配高息有 16.8% 與 6.7%。

低碳、ESG、高息則是 26% 與 8.7%。

00930 可以領先大盤又兼具殖利率的原因，從其選股邏輯即可一窺端倪。

三、00930 成分股選股邏輯與規範

00930 主要追蹤台灣 ESG 低碳高息 40 指數

指數範圍為台灣上市、上櫃普通股股票，且經過流動性檢驗 (須滿足下列條件任一)

條件 1. 最近 3 個月內平均成交金額達新台幣 1,000 萬元以上。

條件 2. 審核前 12 個月期間中，至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%。

「碳指標」也是篩選標準

公司需有碳排放資料，且符合以下任一條件：

1. 相對碳排：計算「碳排放量 / 年度營業收入」，且計算結果屬於前 50% 低者

2. 絕對碳排：將碳排放量遞增排序後計算累積百分比，且累積百分比低於 50% 主

並依照「台灣永續評鑑」評鑑分數進行排序，選取評等為「BBB 級」以上（得分率前 42.5% 高的公司），且不屬於高耗能、高污染產業。

00930 權重標準

股息殖利率加權、成分股權重限制

1. 個別成分股權重不得超過 10%(有效分散標的)

2. 個別成分股權重不得超過以下指標的五倍：

（自由流通市值占比 + 近 3 個月平均成交金額）/ 2

00930 每年進行 1 次成分股定期審核，以 6 月的第 7 個交易日為審核截止日，之後第 10 個交易日為審核基準日。定期審核後選股固定 40 檔成分股。

每年進行 3 次成分股重大性事件及爭議性產業審核，剔除經過「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」評定為黑名單者、或經過「運用台灣永續評鑑及相關模組編制指數之爭議性產業篩選規則」評定屬於爭議性產業名單的成分股。

以 3 、 9 、 12 月的第 7 個交易日為審核資料截止日，之後第 10 個交易日為審核基準日。如果成分股因為重大性事件或爭議性產業審核被剔除，則不會遞補，定期審核結果在審核基準日後，間隔 5 個交易日後生效。

四、00930 成分股與產業類別 (資料日期：2023/12/25)

攤開 00930 永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 前十大成分股依序維：

聯發科、群光、華通、大聯大、聚陽、京元電子、矽創、聯詠、瑞昱、瑞儀

觀察前十大成分股的投資比重皆不超過 6%，且多位於 4% 上下，顯示經理人有意將持股分散，避免單一個股比例過高，造成整個投組風險上升。

00930 成分股的產業類別如下

比重由大到小依序為半導體、電子零組件業、光電業、電子通路業、紡織纖維、其他電子、電腦及周邊設備業、金融保險、非股票部位。

以產業別來看，00930 傳產、金融合計比重不到 10%，主要是集中持有科技產業，即便電子產業占比過高可能會受景氣狀況影響，但從前 00930 十大個股持股比重均不超過 6 % 的配置，可以推估經理人透過降低單一持股比例的配置來避免整體組合波動過大。

該方法在大盤轉佳時可以使投組享受景氣走升所帶來的收益，同時因追蹤指數不僅擁低碳且含高息，市況不佳時，擁殖利率優勢個股容易讓市場具持有意願甚至買進，如此一來可使整個組合於在大盤跌時可以相對抗跌。

該配置理論上會使 00930 成為所有高息 ETF 當中最為抗跌的 ETF。

五、00930 與其他高息 ETF 績效比較

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