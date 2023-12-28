〈美股盤後〉蘋果迎重大勝利 道瓊收紅逾110點寫歷史新高

距離年底只剩幾天，股市變化不大，美股週三 (27 日) 交易持續平淡，能源股抑制大盤漲勢，高盛、開拓重工成為道瓊表現最佳的成分股，道瓊收紅逾 110 點，寫下收盤歷史新高，標普續揚 0.14%，距離 2022 年 1 月創下的收盤紀錄 4,796.56 點不到 0.5%。

美股 2023 年整體表現強勁，預計道瓊和標普到 2023 年底將分別上漲 13% 和 24%，那指上漲 44%。根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員預期聯準會在 3 月會議上降息機率超過 70%。

市場預期聯準會可能最早在明年 3 月開始降息，已把美股推至一些技術分析師認為已超買的水平。

美股正處於所謂的「聖誕行情」的高峰期，這段時期包括每年的最後五個交易日和新年的前兩個交易日。根據《股票交易員年鑑》自 1950 年以來的數據，標普在這段時間內平均上漲約 1.3%。

政經消息方面，儘管美國宣布將在紅海採取多國聯合護航行動，葉門胡塞組織持續發動攻擊。地中海航運公司貨櫃船 United VIII 週二在從沙烏地阿拉伯開往巴基斯坦的途中遭到襲擊。

德國最大航運公司赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 週三表示，即便美國派遣部隊保護關鍵航線免葉門受武裝分子襲擊，公司仍不願意讓其貨櫃船運經紅海航線。不過，航運巨頭馬士基 (Maersk) 正在重返紅海，法國達飛海運 (CMA CGM) 則表示評估逐步增加通過紅海和蘇伊士海峽的船隻數量。

美股週三 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 111.19 點，或 0.3%，收 37,656.52 點。

那斯達克指數上漲 24.6 點，或 0.16%，收 15,099.18 點。

標普 500 指數上漲 6.83 點，或 0.14%，收 4,781.58 點。

費城半導體指數上漲 7.14 點，或 0.17%，收 4,214.59 點。

NYSE FANG + 指數上漲 15.82 點，或 0.18%，收 8,796.26 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，所有板塊漲跌幅均不超過 0.5%。醫療保健是表現最好的板塊之一 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.05%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.81%；Meta (META-US) 上漲 0.85%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.05%。

道瓊成分股逾半收高。沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.94%；安進 (AMGN-US) 漲 0.93%；開拓重工 (CAT-US) 漲 0.84%；旅行家 (TRV-US) 漲 0.82%；Nike (NKE-US) 跌 0.82%。

費半成分股互有消長。美光 (MU-US) 跌 0.46%；AMD (AMD-US) 上漲 1.85%；博通 (AVGO-US) 跌 0.51%；高通 (QCOM-US) 漲 0.18%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.28%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.04%；德儀 (TXN-US) 漲 0.25%。

台股 ADR 齊揚走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.43%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.18%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 揚升 0.05% 至每股 193.19 美元。蘋果迎重大勝利，美國上訴法院週三「暫停」美國國際貿易委員會 (ITC) 對其 Apple Watch 的進口禁令，此前該公司與醫療技術公司 Masimo(MASI-US) 發生專利糾紛，拜登政府拒絕否決進口禁令。

特斯拉 (TSLA-US) 走升 1.89% 至每股 261.47 美元。特斯拉今年交車量料創新紀錄，CFRA Research 的資深分析師 Garrett Nelson 表示：「就特斯拉交車量來看，第四季通常是一年中最強勁的，我們預估今年將再次出現這種情況。」另外，外媒引述消息人士指出，特斯拉上海工廠將推出改款 Model Y ，最早明年年中量產，但特斯拉回應這是不實消息。

紐約時報公司 (NYT-US) 收紅 2.75% 至每股 47.39 美元。紐約時報公司週三在曼哈頓聯邦地區法院起訴 OpenAI 和微軟 (MSFT-US) 侵犯版權，主要因為這兩家公司未經授權而使用《紐約時報》所發表的作品來培訓其 AI 技術。

豐田汽車 ADR (TM-US) 微升 0.48% 至每股 180.72 美元。受惠於日本和海外的強勁需求，日本豐田汽車從去年的供應鏈中斷中恢復過來，11 月份的全球産量躍升 11%，達到創紀錄水平。

華爾街分析

Swissquote Bank 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「「在本週或下週標普 500 指數被推至新高之前，買家肯定不會退縮，市場樂觀情緒有些過頭了。聯準會可能會降息，但不會以目前市場反映的速度降息。一旦聖誕行情興奮消退，宿醉感就會襲來。」

SEB 首席經濟學家 Jens Magnusson 稱：「總體而言，從全球角度來看，我預計市場將保持平靜。股市仍然強勁，這可能會持續到新年。如果地緣政治不發生任何變化，那麼未來幾天外匯市場將保持相當平靜。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主