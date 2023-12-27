鑽石投資明年底前處分合一持股 擬以鉅額交易或發行GDR轉讓

鑽石投資 (6901-TW) 今 (27) 日舉行線上法說，也是上市掛牌以來首次舉行法說，針對明 (2024) 年底前要處分合一 (4743-TW) 所有股份，鑽石投資總經理鄭淑玲表示，會在適當時機以鉅額交易或是發行 GDR 方式轉讓。

鑽石投資今年申請上市時有出具承諾事項，其中包括不再增加持有合一股份，並於 2024 年 12 月 31 日前處份合一所有股份。

對於處分方案，鄭淑玲指出，會以適當時機以鉅額交易或是鑽石發行 GDR 方式轉讓，以最小化、對投資公司影響最小為基本原則。她強調，今年合一新藥發展取得突破性進展，從研發型新藥公司轉化成市場型生技企業，對於未來發展有信心。

談到鑽石投資標的退場機制，副總裁兼法遵長吳友梅表示，內部有停利與停損機制，其中已上市櫃的公司，當未實現獲利是原始投資成本的 3 倍會進行執行、5 倍會有停利；當未實現獲利較原始投資成本減少 30% 會啟動預警、50% 會停損。

另外，興櫃與未上市櫃部分，當未實現獲利較原始投資成本減少 50% 會啟動預警、70% 會有處份方案提報投資審議委員會。

回顧鑽石投資今年第四季投資案，分別投資新析生技與永笙生技。其中，新析生技是中研院獨立出來的公司，主要研發高階實驗室設備，今年已完成全球首創細胞內可抓式顯微鏡技術的開發、銷售，其他產品還有相關試劑耗材與蛋白質體分析服務。

鑽石投資看準新析生技的產品已有全球大廠開始洽談總代理，預期未來有銷售實績後，有機會短期被併購與 IPO，因此今年 10 月斥資 400 萬美元。

鑽石投資透過增資增持永笙生技持股；永笙生技為全球前十大臍帶血細胞儲存，兼具幹細胞與免疫細胞治療的公司，預計明年上半年會取得美國第一張臍帶血 BLA 藥證，同時規劃明年提交申請證交所創新板。

鑽石投資今年上市共募集 44.88 億元，其中 40 億元將投資兩家公司鑽石高新與鑽石一號，並各投 20 億元，鑽石高新主要投資中晚型標的、鑽石一號投資重點是以已進入市場商化階段的生醫產業鏈。鄭淑玲表示，目前也有與歐洲、美國等國際大型生技創投、製藥創投接洽，期待明年擴大國際布局，其中，製藥創投可以接連國際市場。