〈潘文淵獎〉英特爾1989年請台積電代工 曾繁城：一開始就知道是陰謀

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 副董事長暨執行長蔡力行今 (26) 日獲頒潘文淵獎，台積電 (2330-TW) 榮譽副董曾繁城擔任引言人，會中除了大談蔡力行加入台積電的緣由，也表示英特爾 (INTC-US) 在 1989 年請台積電代工就是要默默觀察，一開始就知道是陰謀。

曾繁城表示，台積電剛成立後，極力邀請海外人才回台，當時也力邀蔡力行回來台積電，但蔡力行直至 1988 年底才答應，並在那時開啟在台積電的職涯。

曾繁城開玩笑說，蔡力行會答應來台積電，原因之一應該是自己當時邀請他前往自己的住家，自己在 30、40 年前以貸款 400 萬元買下新竹明湖路的別墅，他住了一晚後，覺得很像在美國生活，也許是因此才會想回到台灣。

另外，蔡力行也很懂酒，當時雙方曾一起前往美國出差，也去 Napa Valley 喝酒，在台積電共事時，有事沒事就一起唱歌，這是紓解壓力的方法。

曾繁城也爆料，台積電製造成功有幾個要點，第一要點就是當年英特爾來台灣訪問時，就詢問台積電有沒有發生過大災難，因為英特爾 6 吋廠曾發生嚴重事故，但台積電從來沒有，台積電也在 1989 年拿到英特爾認證，之後開始幫英特爾代工。

曾繁城補充，「自己一開始就知道這是英特爾的陰謀」，因為給的訂單都不多，主要就是要觀察台積電，由於當時台積電還在 1.5 微米，英特爾在美國已經進入 1 微米製程，台積電落後一點，但經過 14 年，台積電 0.18 微米已經追上英特爾，雙方就此開始「亦敵亦友」的關係。