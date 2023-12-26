Google趨勢：今年搜尋AI的興趣遠遠超過比特幣、加密貨幣

Google(GOOGL-US) 趨勢的數據顯示，今年用戶對尋找人工智慧 (AI) 的興趣遠遠超過「比特幣」或「加密貨幣」。

自 2020 年以來，「比特幣」以及偶爾「加密貨幣」的搜尋興趣，一直都高於 AI，但到了 2022 年 8 月開始出現逆轉。Google Trends 的數據表明，「AI」的搜尋量在 2022 年 11 月左右爆發，即 OpenAI 的 ChatGPT 推出的同月，此後更擴大與加密相關搜尋字詞的差距。

目前，全球對「人工智慧」的搜尋熱度在 Google 趨勢中得分為 91，而比特幣則為 22。Google 根據某個主題在所有主題的總搜尋中所占的比例對搜尋字詞進行評分，從 0 到 100 分。

儘管比特幣在 2021 年和 2022 年的大部分時間經歷了熊市周期，但在 2023 年出現強彈。從年初的 16900 美元開始，比特幣的漲幅達到了令人驚訝的 150%，近期在 4.3 萬美元附近震盪。

Google 趨勢顯示，薩爾瓦多、奈及利亞、荷蘭、巴西和瑞士對比特幣最感興趣。

另一方面，人工智慧這一年取得了重大發展。從對人工智慧取代工作崗位的擔憂，到人工智慧裸體服務的激增，再到 ChatGPT、Google Bard、Meta AI 和由科技富豪 Elon Musk 推出的 GrokAI 等創新聊天機器人的推出，人工智慧已經引起了全球的關注。

Google 趨勢數據表明，越南、中國、菲律賓和緬甸的用戶，對人工智慧特別感興趣。