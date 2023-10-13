台61線中區首座公路休息站開幕 統一超估年來客70萬

統一超 (2912-TW) 今 (13) 日宣布，與公路局首次合作打造的「大安休息站」開幕，為台 61 線中區首座公路休息站，每年預計可服務超過 70 萬人次。

統一超說明，大安休息站位於西濱快速公路上必經的旅遊動線，鄰近南北閘道口，以雙向匯流單站經營，總占地面積 1382 坪，由於鄰近龜殼生態公園、大安港媽祖文化園區及濱海樂園等熱門景點，每到假日總吸引家庭、團體客湧入，預期每年可服務超過 70 萬人次。

統一超以「深耕在地」重點規劃大安休息站，提供樂齡與親子的友善座位區，並設置 7-ELEVEN 門市、整合自有品牌與關係企業，包括 CITY PRIMA、天素地蔬、OPEN!PLAZA、COLD STONE 複合店、霜淇淋等豐富商品。

針對遊客長途開車的需求，統一超也增設電動車充電樁、胎壓檢測、緊急車輛、健康照護和旅遊諮詢等設施。

另一方面，大安休息站聯手大安區農會、東勢區農會規劃假日農夫市集，期望在此建立起自產自銷的平台。

統一超商長期深耕商場經營，已涵蓋交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓共七大類，合計達 57 座，其中，「交通轉運」類，目前取得泰安、仁德、東山、關廟、清水和大安 6 座國道服務區經營權。