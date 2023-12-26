華爾街大空頭警告：留意史上最大的信貸泡沫 市場崩盤已不遠

擅長由尾部風險中獲利的「黑天鵝」避險基金 Universa Investments 創辦人 Mark Spitznagel 警告，美國正處於「人類歷史上最大的信貸泡沫」之中，市場崩盤即將到來。

Spitznagel 不久前就預警，市場崩盤可能會比 1929 年更嚴重，如今他更相信，由於美國信貸市場的巨大泡沫，崩盤正在逼近。

Spitznagel 說：「我們正處於人類歷史上最大的信貸泡沫之中，這完全是因為人為的低利率、人為的流動性，這在金融危機以來確實發生了很大的變化。」

他表示，信貸泡沫結束了，它們會破裂，沒有辦法阻止。債務需要償還，否則就會違約，而當前的債務負擔已經到了無法償還的程度。

Spitznagel 是 2007 年暢銷書《黑天鵝》的作者 Nassim Nicholas Taleb 的門生。而 Taleb 也是 Universa Investments 的顧問。

其他市場專家也指出，隨著利率上升對經濟造成影響，即將發生信貸事件。美國銀行表示，過去十年超低利率時累積的債務即將陷入困境，並補充說，由於借貸成本上升，這家銀行預計約有 1 兆美元的私人債務可能會違約。

高風險企業債務的違約和拖欠已經在上升。嘉信理財 (Charles Schwab) 表示，到今年年底，企業違約和破產總數可能會激增，並可能在 2024 年第一季達到高峰。

公共債務狀況也出現了問題，美國債務總額今年首次突破 33 兆美元。 高盛估計，在長期較高的利率體制下，美國債務餘額的總成本可能在 2025 年達到新的高峰。

好消息是經濟正在成長，但 Spitznagel 表示，即使如此，也是一場「得不償失的勝利」。

他表示：「拿現在的勝利來換取以後的痛苦，這正是貨幣干預主義的作用。它現在給你一些東西，而你必須在以後付出很多利息。當然，聯邦債務也是如此，這是我們子孫後代的問題。」

他強調，隨著經濟的信貸泡沫破滅，整個市場可能會感到痛苦。

儘管認爲市場將出現動盪，但 Spitznagel 補充說，投資者應該毫不猶豫地進行股票長期投資。他指出，標普 500 指數在過去 20 年間的表現超過了市場上所有避險基金。他表示，如果他在未來 20 年只能執行一筆交易，這是他唯一會做的投資。