11月散戶指標終結連3降 增近1400億元創近1年半新高

中央銀行今 (25) 日公布 11 月金融情況，M1B 和 M2 年增率分別下降至 3.03%、5.33%，持續呈現資金「死亡交叉」線型，不過，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額終結連 3 月下滑，較上月大增 1392 億元至 3 兆 2898 億元，增額創去年 8 月以來單月新高。

11 月證券劃撥存款餘額增至 3 兆 2898 億元，月增 1392 億元，反觀活期性存款年增率略下滑至 2.45%，央行說明，此因民眾預期升息循環近尾聲，定期儲蓄、活期性存款的成長動能放緩，資金可能流向台股。

央行官員進一步提到，11 月台股活絡，推升投資信心，也影響國人資金配置，本國自然人成交比重回升至 56%，對台股意願增加。

此外，外國人新台幣存款帳戶餘額略回升 1996 億元，主要是因外資領到現金股利不一定全數匯出，部分資金停留觀望台股的投資機會。

11 月底全體貨幣機構放款與投資月增率 (以成本計價) 為 0.85%，較上月底高，年增率由上月底的 5.93% 上升為 6.24%，主要因銀行對民間部門債權成長上升。

若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列催收款和轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為 5.52%，高於上月底的 5.35%。

累計前 11 月 M1B、M2 平均年增率分別為 2.79%、6.34%。