三星明年Q1擬再調漲CIS 擎亞明年營運看旺

IC 通路商擎亞 (8096-TW) 今 (25) 日召開法說會，財務長陳鴻義指出，三星先前公告調漲 CIS 價格約 15-20%，由於客戶有漲價的預期心理，因此提前拉貨，帶動客戶今年下半年拉貨力道復甦，目前看原廠明年第一季可能持續漲價，加上推廣的產品往高階 5000 萬畫素前進，有助明年營運再優今年。

陳鴻義指出，CIS 是公司營收主要來源，比重約 4 成，過往主要著墨在 800/1200/1600 萬畫素產品，因應客戶需求與原廠策略轉變，今年起會開始提升 5000 萬以上的中高階產品比重，不僅單價高、利潤也較好，將優化獲利表現。

至於 CIS 漲價，陳鴻義證實，三星的確有漲價，幅度因應客戶不同約 15 至 20%，加上明年第一季可能續漲，客戶在預期心理驅動下，會提前先拉貨，藉此建立低價庫存，推升整體需求。

觀察客戶拉貨動能，擎亞看好，目前已感受客戶需求慢慢回溫，明年應該會比今年好，且針對問題客戶的呆滯損失已完全提列，因此對第四季與與明年營運持正面態度。

另外，擎亞也持續開拓新市場，目前車用 CIS 已開始送樣給客戶端，針對 AI 伺服器與 PC 高速傳輸記憶體，以及三星晶圓代工市場開拓，會是公司接下來兩到三年擴張的主要方向。