中國多家上市遊戲公司宣布回購股份 力圖提振投資人信心

中國國家新聞出版署周一（25 日）發布新批准的 105 款國產遊戲版號，單次審批數量首次突破百款，多家上市遊戲公司也宣布回購股份，力圖提振投資人信心。

根據 GameLook 粗略統計，本次過審國產遊戲中，共有騰訊、網易等 15 家上市遊戲企業獲得版號，加上 12 月 22 日公布的今年來第三批進口版號，短短數天之內獲批遊戲產品達到 145 款，使 2023 年版號總數突破 1,000 個。

國家新聞出版署和遊戲產業網的統計數據顯示，2021 年全年中國發放遊戲版號 748 款，2022 年 512 款，今年來 1,075 款。版號政策的穩定性逐步增強，遊戲市場明顯回升。

《2023 年中國遊戲產業報告》顯示，今年中國遊戲市場實際銷售收入首次突破人民幣 3,000 億大關，用戶規模再創新高，達到 6.68 億人。

上周五中國公布《網絡遊戲管理辦法》（徵求意見稿）後，引發遊戲從業者和投資人高度關注，港股、A 股上市遊憩企業股價重挫。

多家上市遊戲公司表示，將積極參與徵求意見回饋，協助主管機館修改規章條款。

三七互娛 (002555-CN) 、完美世界 (002624-CN) 、吉比特 (603444-CN) 、巨人網絡 (002558-CN) 、愷英網絡 (002517-CN) 、電魂網絡 (603258-CN) 、中文傳媒 (600373-CN) 、星輝互動等多家上市公司周一紛紛發布公告，宣布回購股份，以增強投資者信心、提升公司價值。