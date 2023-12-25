〈焦點股〉AI PC迎元年 電子五哥齊漲 緯創股價表現最亮眼

AI PC 題材持續發熱，明年更將迎來元年，帶動電子五哥包括緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 及和碩 (4938-TW) 今日表現亮眼。其中又以緯創漲勢最強勁，約漲 3.18%，盤中成交量 5.7 萬張。

緯創今日以 94.5 元開出，一路走高，最高來到 97.5 元。緯創指出，明年伺服器成長將優於今年，其中又以 GPU 伺服器為主要成長動能。

廣達指出，第四季筆電出貨強勁，不過受到 CoWos 產能不足，AI 伺服器出貨不如預期，預計明年下半年才能貢獻營收。今日盤中廣達漲幅相對小，約漲 0.93%，成交量 1.6 萬張。

仁寶繼上周大漲逾 9%，今日表現續強，雖在盤中一度翻黑，不過隨後走揚，漲幅 2.91%，成交量高達 10 萬張。除 AI PC 發酵帶動外，仁寶持續布局其他新事業，如智慧醫療，仁寶總經理翁宗斌提到，醫療領域產品毛利率高，有望擺脫「毛三到四」(毛利率 3 至 4%) 的局面。

英業達同樣受惠 AI PC 熱潮，加上今年第一季推出的 VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器，成功打入兩家 IC 設計大廠，並在 2023 H2 正式簽約，英業達指出，將有望帶動明年整體營運。英業達漲幅 1.78%，成交量 9.2 萬張。

和碩方面，漲幅則較小，約漲 0.7%。和碩董事長童子賢曾指出，持續看好 AI PC 發展，未來不止 PC，每個人手機都會導入 AI 技術。