庫克已考慮離任 誰會是下一個蘋果掌門人？

最近蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克接受採訪時說，已經在考慮離開蘋果的事情，並會在公司內部尋找下一任掌門人。

儘管庫克的現任執行長職務還有三年，但這位 63 歲的執行長表示，已經思考過繼任者的問題，並決定從公司內部尋找合適人選。目前他正在為董事會推薦多個候選人。

庫克對離職的態度相對輕鬆，表示已經制定了詳盡接班計畫：「我們已經有非常詳細的繼任計畫。因為總會發生一些無法預測的事情。」

當被問及繼任者身份時，庫克並未透露任何具體名字，只表示可能性不止一種。

上述消息傳出後，業界人士紛紛預測誰將接下庫克的棒子，潛在人選包括 Jeff Williams（負責蘋果供應鏈和營運）、Eddy Cue（App Store、iTunes Store 等數位媒體主管）、Deirdre O"Brien

（蘋果零售業務執行長）。這些候選人在蘋果內部均擁有豐富的經驗和領導能力。

截至目前，蘋果尚未公布任何關於下一任執行長的消息。

早在 2021 年，庫克就已經向外界表明，計劃在未來 10 年內離開蘋果，但他並未透露具體時間表。

庫克出生於 1960 年，曾在 IBM 任職 12 年，負責 PC 部門在北美和拉美的製造和分銷運作。1998 年，庫克進入蘋果，擔任副總裁，主管蘋果電腦製造業務，2011 年擔任蘋果執行長，他是蘋果歷史上任職時間最長的執行長。

在蘋果共同創辦人賈伯斯去世的 2011 年，蘋果剛剛擠進世界 500 強的前 50 名，盈利排名第八。

如今，庫克讓蘋果市值突破 3 兆美元，毫無疑問，庫克繳出了一份令人滿意的答卷。

不過，分析師指出，蘋果市值已經很高，未來上漲空間較小，下一任執行長面臨的挑戰會很大。

今年 11 月，蘋果發布了 2023 年度第 4 季財報，營業收入為 895 億美元，年降 1%；淨利為 229.56 億美元，年增 11%；每股盈餘為 1.46 美元，年增 13%。