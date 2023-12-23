〈貴金屬盤後〉市場料Fed 3月降息 美元、美公債殖利率下降 黃金收登逾2周高點

金價周五 (22 日) 收登逾兩週高點，且連續第二周上漲，係因市場預期聯準會 (Fed) 明年初降息的可能性上升，以及美元和美國公債殖利率下滑。

紐約黃金期貨上漲 0.9%，報每盎司 2069.10 美元。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 2052.69 美元。

現貨黃金收盤創 12 月 4 日以來最高價，且本周收高 1.7%。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「非常激進的降息預期推動了貴金屬漲勢，包括黃金，市場定價 Fed 將於 3 月降息，且 2024 年總共降息 150 個基點。這定價非常完美，但通常市場打折幅度也相當大。」

美官方數據顯示 11 月通膨年率放緩至 3% 以下，潛在物價壓力持續減弱，黃金交易員周五更加押注 Fed 將於 3 月開始降息。

美元指數觸及近 5 個月低點，令黃金對非美元買家更具吸引力。基準 10 年期公債殖利率也接近 7 月以來的最低水準。

芝加哥藍線期貨首席市場策略師 Phillip Streible 表示，美國公債殖利率和美元指數走弱，以及對經濟放緩的擔憂將繼續提振金價。他認為，以當前技術突破點來看，黃金確實可能上漲至 2100 美元的水準，黃金期貨可能重新測試近期高點。

實體黃金方面，印度黃金需求大幅下降，係因其國內金價高漲。

白銀下跌 1.2%，至每盎司 24.12 美元，盤中觸及兩週高點。 鈀金下跌 0.9%，至 1202.46 美元，盤中觸及 10 月 2 日以來的最高點。鉑金上漲 0.7%，至 969.67 美元，為 9 月 1 日以來的最高水準。

白銀、鈀金和鉑金均連續第二周上漲。