台股站回10日線 外資轉買61億元加碼面板雙虎11萬張

台股今 (22) 日終場上漲 52 點，收在 17596 點，站回 10 日線，外資由賣轉買，除了再度加碼陽明外，也看好面板產業將隨景氣溫和復甦，卡位面板雙虎，大買群創、友達合計 11 萬張，合計加碼金額達 16 億元。

三大法人今日合計買超 71.67 億元，外資回頭轉買、買超 61.82 億元，投信同樣轉買、買超 19.26 億元，自營商續站賣方、提款 9.4 億元，已呈現連 18 賣；期貨方面，外資期現貨同步作多，減碼空單 1713 口，未平倉空單口數降至 15750 口。

觀察外資買超對象，特別青睞面板雙虎，大買群創、友達合計 11 萬張，也同樣看好傳產類股，除了持續加碼陽明，也買進長榮航與華航，張數分別達 2.3 萬張、1.9 萬張，中鋼也有 1 萬張，對台積電也從賣轉買，張數約 9100 張。

外資賣超則鎖定近日漲多個股，包括英業達、緯創等電子代工個股，分別達 1.4 萬張、7900 張，也提款華邦電 1.1 萬張，其他如中信金、國泰金、聯電等也都入列外資賣超前十名。

自營商與外資看法相似，同樣加碼華航、長榮航、友達、群創等，張數都在 1700 張以上，也同步提款英業達、中石化等，調節張數約 1400 張。