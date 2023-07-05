台虹6月營收及稼動率明顯回升 有助Q2營運轉盈

軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今 (5) 日公布最新營收，6 月起營收及稼動率回升到 2022 年同期水準，帶動單月營收攀升至 7.34 億元，創 8 個月新高，月增 0.74%，年增 0.62%，有助第二季營運轉盈。

台虹 2023 年第二季營收 20.8 億元，季增 48.27%，年減 9.78%；台虹 2023 年前 6 月營收爲 34.82 億元，年減 22.43%。隨著第二季營收及稼動率回升到 2022 年同期水準，台虹可望進一步擺脫營運虧損壓力。

同時，因美系客戶新機需求湧現，法人預估，台虹第三季營運將較第二季成長，成長幅度得觀察訂單實際拉貨動能。

台虹泰國廠已經動土，預計 2024 年年中量產，台虹泰國廠占地面積近 4.2 萬平方公尺 (約 1.28 萬坪)，第一期工程計畫投資 3500 萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造。

台虹著眼於東南亞車載市場的龐大潛力，陸續將規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將為集團增加 50% 產能，成為台虹在東南亞的營運基地。

台虹第一季營收 14.03 億元，毛利率 15.75%，季減 5.78 個百分點，年減 6.28 個百分點，稅後虧損約 4557 萬元，較上季及去年同期都是由盈轉虧，每股虧損 0.22 元，爲 2019 年第二季以來首見單季虧損，主要受庫存去化、稼動率偏低影響。