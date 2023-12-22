〈貴金屬盤後〉美下修Q3 GDP終值 加深Fed降息可能性 金價收高 

金價周四 (21 日) 收高，美國當天稍早公布的第 3 季國內生產毛額 (GDP) 成長率終值遭下修，加深市場對聯準會 (Fed) 明年 3 月降息的預期，10 年期美債殖利率下滑到近五個月低點，進而支撐貴金屬價格。

紐約黃金期貨上漲 0.3%，報每盎司 2053.20 美元。

黃金現貨價上漲 0.6%，報每盎司 2041.27 美元。

美國商務部周四公布，第 3 季 GDP 季增年率終值為 4.9%，低於市場預期和先前公布的 5.2%。另據美國勞工部統計，上周初領失業救濟金人數小幅攀升，但仍保持在歷史低點附近。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「GDP 數據有些疲軟，帶動金價上漲。市場熱切盼望 Fed 政策轉向。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預估明年 3 月降息機率約 83%。然而，近期多名 Fed 官員藉由公開談話，試圖淡化立即降息的可能性。

黃金本身不孳息，因此當利率下降，代表持有黃金的機會成本變低，而且利率下降也會對美元和美債殖利率造成賣壓，有利黃金。10 年期美債殖利率周四徘徊在五個月低點。

市場焦點轉向周五將公布的 11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 偏好的通膨指標。

High Righe Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「我們的確相信，黃金將保持在每盎司 2000 美元以上。這種對通膨壓力減輕的預期，將持續強化金價走高的趨勢。」

其他金屬也大多上揚，白銀現貨價漲 0.6% 至每盎司 24.28 美元，白金攀升 0.4% 至每盎司 962.39 美元，鈀金也上升 1.5% 至每盎司 1214.59 美元。

根據美國銀行周三發布的研究報告，白金基本面正在增強，應該能繼續保持優於鈀金的表現。

根據美銀預估的基本情境，鈀金明年的過剩供給增加，如果供給沒有減少，鈀金價格最低可能下挫到每盎司 500 多美元。