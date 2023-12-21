〈能源盤後〉紅海航運受困 原油連漲3日 戰爭溢價重現

紅海緊張局勢導致全球貿易中斷，受此提振，國際油價周三 (20 日) 已連續第三日上漲。同時，美官方數據顯示，上周國內原油和石油產品供應增加。

能源商品價格

2 交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 28 美分或 0.4%，收每桶 74.22 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 47 美分或近 0.6%，報每桶 79.70 美元，但脫離盤中高點 80.60 美元。

WTI 原油和 Brent 原油均創 11 月 30 日以來最高收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格持平，收每加侖 2.20 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.71 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.8%，收每百萬 Btu 2.45 美元。

紅海航運困境

自以哈戰爭爆發以來，主要控制葉門的胡塞叛軍發動一系列無人機和飛彈襲擊，導致數家航運公司日前宣布將暫停運輸，以免遭襲擊。

價格期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 表示，胡塞叛軍擾亂國際航道的行動不僅是戰爭行為，也是對全球經濟的攻擊。 雖然美國正建立國際聯盟以阻止海盜行為，但「問題變成，他們是否會追到伊朗頭上。」

美國周二宣布啟動國際海軍行動來阻止攻擊。

「對於石油貿易來說，這是警鐘。上個月市場認為石油沒有必要因戰爭而溢價，但如今戰爭溢價被迫回到價格中。」Flynn 說。

然而，XM 高級投資分析師 Marios Hadjikyriacos 認為，在明年需求放緩、美國原油產量創歷史新高的背景下，當前市場對全球貿易中斷的擔憂情緒恐難長期支撐油價。

供應數據

根據美國能源情報局 (EIA) 報告，上周美國原油、汽油和餾分油供應量均攀升，同時，根據 EIA 自 1984 年以來的數據，美國石油產量再次創下歷史新高。

EIA 周三公布，上周 (12/15 止) 美國商業原油庫存增加 290 萬桶。

根據《華爾街日報》調查，分析師平均預期上周美國原油庫存增加 250 萬桶。根據消息人士透露，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 93.9 萬桶。

EIA 報告也顯示汽油供應增加 270 萬桶，餾分油供應增加 150 萬桶。 分析師先前預測汽油和餾分油供應量各增加 70 萬桶。

EIA 稱，俄克拉荷馬州庫欣 (紐約商業交易所交割中心) 上周原油庫存增加 170 萬桶，同時，上周美國石油產量增加 20 萬桶 / 日，創下每日 1330 萬桶的產量紀錄。