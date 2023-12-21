外資今狂掃陽明7萬張 累計五日加碼85億元

外資今狂掃陽明7萬張 累計五日加碼85億元。(鉅亨網資料照)
外資今狂掃陽明7萬張 累計五日加碼85億元。(鉅亨網資料照)

台股今 (21) 日終場跌幅收斂，收在 17543 點，下挫 91 點，外資終結連九買，改站賣方，大舉調節聯電、鴻海與友達等個股，但在紅海危機延續下，積極卡位航運股，尤其看好陽明 (2609-TW)，今日買超張數超過 7 萬張，一舉改寫 16 年來單日買超最高紀錄，更已經連五日加碼，累計加碼金額近 85 億元。

三大法人今日合計賣超 80.17 億元，外資終結連九買、賣超 27.68 億元，投信連兩賣、賣超 19.73 億元，自營商呈現連 17 賣、再度調節 32.76 億元；期貨方面，外資期現貨同步做空，加碼空單 6102 口，未平倉空單口數增至 17563 口。

觀察買超對象，外資特別青睞航運類股，尤其陽明傳出獲得日商轉單，外資也大舉進場掃貨，終場亮燈漲停，單日買超張數高達 7 萬張，追溯過去紀錄，僅低於外資在 2007 年 2 月 7 日買超的 10 萬張，等同改寫 16 年來新高，累計近五個交易日更大買 16.65 萬張，買超金額將近 85 億元；裕民也獲連六買，累計買超張數達 3.9 萬張。

外資賣超則鎖定近期漲多的電子股，包括鴻海、仁寶、和碩、金寶等電子代工廠，賣超張數都在 8500 張以上，聯電也遭調節，張數約 2.2 萬張，其他如友達、精英也都入列賣超前十名。

自營商與外資有志一同，同步加碼陽明 5700 張，也買進萬海、慧洋 KY 等航運股，但投信則與外資明顯對作，外資賣超華新、正新與友達各超過 1.2 萬張，投信則加碼三家業者，且買超張數皆超過 1.2 萬張。

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