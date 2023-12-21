美股跌475點 A股三大指數早盤走低 滬指跌破2,900點

中國 A 股市場三大指數周四（21 日）早盤同步走低，滬指跌破 2,900 點，利空是美股道瓊指數周三盤中觸及歷史高點後，漲勢失去動能，終場跌 475 點，結束九連漲走勢。

滬指周四早盤跌 0.35%，報 2,892.02 點，深成指跌 0.39%，創業板指跌 0.42%。



美股周三收盤，三大指數的跌幅均超過 1%。道瓊指數周三跌 1.27%，報 37,082.00 點；標普 500 指數跌 1.47%，報 4,698.35 點；那斯達克指數重挫 1.5%，報 14,777.94 點。

道瓊和那斯達克指數九連漲止步，寫下 10 月以來最大單日跌幅，標普 500 指數也出現 9 月以來最差單日表現。

熱門中概股也出現賣壓，那斯達克中國金龍指數收盤重摔 3.08%。

分析師認為，美股漲勢畫下句點的原因，可能包括以下四點：

第一、美股已接近歷史高點，遇到大量賣盤阻力，本次拋售在意料之中。

第二、「美國經濟晴雨表」聯邦快遞最新財報不如預期，給「有彈性」的消費預期破了一盆冷水。

第三、有投資者大量買入標普 500 指數看跌期權，可能加劇市場拋售。

第四、年底交易清淡，市場交易量不大，少數賣盤就能打崩市場。

紐約 InfraCap 投資組合經理人 Jay Hatfield 說：「拋售來得如此猛烈，令人瞠目結舌，但考慮到我們已經走了很遠，這是有道理的。」本周三之前，道瓊指數連續五個交易日收盤創歷史新高。