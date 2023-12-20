〈能源盤後〉紅海運輸暫停後 原油連漲2日 WTI收逾2周高點

國際油價周二 (19 日) 連續第二日上漲，收在逾兩周高點，係因近期 紅海船隻遇襲引發市場對供應中斷的擔憂。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 97 美分或 1.3%，收每桶 73.44 美元，創 12 月 1 日以來最高收盤價。該期貨今日到期。

2 交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.12 美元或 1.5%，收每桶 73.94 美元，該期貨轉為最近月 WTI。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.28 美元或近 1.6%，報每桶 79.23 美元，創 11 月 30 日以來最高收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 2.20 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.7%，收每加侖 2.72 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.4%，收每百萬 Btu 2.49 美元。

市場驅動力

Brent 原油周二收在 11 月底以來最高水準，而 WTI 原油收在 2 周多的高點，係因周一英國石油暫停通行紅海的消息支撐油價上漲。

自以哈戰爭爆發以來，主要控制葉門的胡塞叛軍發動一系列無人機和飛彈襲擊，導致數家航運公司日前宣布將暫停運輸，以免遭襲擊。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，胡塞叛軍襲擊紅海油輪對油價的長期影響很複雜，但這些攻擊確實會產生直接影響，即原油交付延遲和運輸成本上升，因此油價上漲合理。

「儘管如此，很難說漲勢會持續多久，或者價格從現在開始會上漲多少。」他補充。

自 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列南部後，市場因擔心衝突擴大讓伊朗也牽涉其中，因此原油價格小漲，但油價很快回吐漲幅並跌至 6 個月低點，爾後方見小幅反彈。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，隨著假期臨近，該地區似乎難以取得穩定的結果，以加戰爭持續越久，不斷升級的人道主義危機可能會加劇各方面的政治壓力，並有可能導致衝突擴大。「在炸彈襲擊期間，戰爭增加了不可預測事件和重大誤判的可能性，這可能導致局勢更加緊張。」

