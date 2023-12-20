鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為55元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東元(1504-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.96元下修至2.87元，其中最高估值3.17元，最低估值2.78元，預估目標價為55元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 3.17 3.55 3.97
最低值 2.78 2.95 3.68
平均值 2.93 3.24 3.83
中位數 2.87 3.35 3.83

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 61,286,000 67,341,000 76,942,000
最低值 54,420,000 61,804,000 74,281,000
平均值 59,363,000 64,759,000 75,611,500
中位數 60,187,000 64,965,500 75,611,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.64 2.38 1.81 1.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		 58,315,216 52,557,027 45,823,430 47,909,358

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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