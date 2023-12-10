〈台股風向球〉外資資金上膛 推波助瀾內資年底作帳行情

台股加權指數上周下跌 54.36 點，終結連 5 周上漲，儘管在美國 FOMC 會議前，市場有觀望氛圍，但台股交易員認為，台股周 KD 和月 KD 向上，隨著新台幣整理後轉強、外資持續流入，有助進一步推升由內資發動的傳統年底作帳行情，偏多格局不變。

觀察 11 月外資淨匯入約 3500 億元，但外資於 11 月以來買超台股金額僅約 2400 億元，顯示資金面有餘裕。

從技術指標來看，台股處相對高檔，日 KD 下彎，不過，周 KD 和月 KD 向上，指數橫盤整理後，維持偏多格局無虞。

籌碼面上，隨著新台幣上周的前半周陷入整理，外資上周在集中市場轉為小賣 54.5 億元，終結連 4 周買超，不過，投信轉買 55.3 億元，呈現你丟我撿狀態。

從金額觀察，外資上周主要賣超聯電 (2303-TW) 達 37 億元，技嘉 (2376-TW)25 億元，華新 (1605-TW) 近 19 億元，東元 (1504-TW)、國泰金 (2882-TW)、台達電 (2308-TW) 和定穎投控 (3715-TW) 均近 15 億元。

反觀投信主要加碼技嘉近 19 億元，聯電近 18 億元，統一 (1216-TW) 近 10 億元。

永豐投顧表示，近一周上市櫃公司相繼公布 11 月營收，普遍看來營收並無大幅度起色，大部分仍呈現月減年減現象，但在公布營收後，股價不跌，反而有利空出盡味道，顯示投資人已將目光放在 2024 年的復甦而忽略短期逆風，這正是作夢行情的開始。

不過，須留意此次 FOMC 會議將公布利率點陣圖和經濟預測，點陣圖可能顯示高利率將維持一段較長時間，不符合市場目前看待 2024 年 3 月或 5 月開始降息的極樂觀看法，留意屆時澆熄市場樂觀氣氛，引發短期震盪。