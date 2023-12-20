鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.84元，預估目標價為32.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.84元，其中最高估值4.16元，最低估值3.46元，預估目標價為32.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.16
|3.3
|2.08
|最低值
|3.46
|1.67
|1.66
|平均值
|3.85
|2.51
|1.87
|中位數
|3.84
|2.58
|1.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|214,357,670
|212,721,690
|210,122,000
|最低值
|189,200,000
|183,256,000
|191,850,000
|平均值
|199,125,100
|198,371,040
|200,986,000
|中位數
|197,502,500
|199,006,000
|200,986,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.34
|1.31
|-0.69
|0.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|138,068,607
|103,872,359
|89,048,776
|181,275,258
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。