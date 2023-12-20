矽創小金雞力領登興櫃 最高衝330元漲幅翻倍

驅動 IC 業者矽創 (8016-TW) 旗下小金雞力領科技 (6996-TW) 今 (20) 日以每股 150 元登錄興櫃，開盤後最高一度達 330 元，漲幅高達 120%，儘管漲幅略有收斂，仍維持在 290 元以上，漲幅超過 90%，大展蜜月行情。

力領科技為車用顯示晶片業者，主要產品涵蓋「車用前 / 後裝顯示器驅動晶片」、「特殊應用 (ASIC) 顯示器驅動晶片」及「智慧物聯網 (AIoT) 顯示器驅動晶片」，今年前 10 月營收比重分別為 75.16%、9.84% 及 15%。

細分產品線，力領科技今年三大產品線呈現逐季增長，展望明年，公司樂觀看待，其中，車用前裝市場過去三年累積一定案量，明年會逐步開花結果，車用後裝市場的市佔率也擴大，並推出高性價比 TDDI，滿足客戶所需。

力領科技車用晶片提供前裝中控台、方向盤儀表板、後座控制顯示、抬頭顯示器、空調圓形旋鈕解決方案；後裝產品涵蓋中控資訊娛樂顯示器、電子後視鏡高亮度低耗電解決方案等。

另外，消費性 ASIC 與 AIoT 與整體經濟情況較相關，隨著美國聯準會明年可望降息，全球經濟有機會優於今年，加上手機市場重返成長軌道，預期兩大產品線營收也會健康成長。

力領科技在特殊應用顯示器驅動晶片 (ASIC) 是為客戶開發特殊規格的手機面板驅動晶片以對應手機市場。智慧物聯網顯示器驅動晶片 (AIoT) 搭載獨步的零電容 HD 顯示驅動技術，屬於消費性電子產品的高階應用。

力領科技今年前 10 月營收 22.37 億元，稅前盈餘 4.57 億元，稅後純益 3.89 億元，每股稅後純益 10.52 元。