力領科技周三登興櫃 明年車用前裝開花結果

矽創 (8016-TW) 旗下力領科技 (6996-TW) 即將在本周三登錄興櫃，展望後市，經營層表示，過去三年在車用前裝市場累積一定案量，明年會逐步開花結果，也會推出車用後裝市場的 TDDI，將推升整體營收獲利，營運樂觀看。

由於矽創旗下昇佳電子 (6732-TW) 曾為興櫃股王，當時轉上櫃時進行的公開申購更凍結將近 1800 億元的資金，後續股價更飆漲至 998 元，廣獲市場熱議，此次矽創再次讓小金雞登上興櫃，外界也高度關注。

力領科技資本額 3.8 億元，董事長毛穎文同時也是矽創董事長兼執行長，經營層多在驅動 IC 業界歷練，主要業務為車用面板驅動晶片、ASIC 與 AIoT，今年前 10 月以車用營收為主、占比達 75%，ASIC 與 AIoT 分別約 10%、15%。

力領科技指出，儘管同業在車用市場市佔率高，不過，同業主要著墨在中控台，而公司主攻利基型產品，如車用小螢幕旋鈕的驅動晶片，市占率也比同業高出數倍，市場有所區隔。

力領科技今年三大產品線呈現逐季增長，展望明年，樂觀看待三大產品線，其中，車用前裝市場過去三年累積一定案量，明年會逐步開花結果，車用後裝市場的市佔率也擴大，並推出高性價比 TDDI，滿足客戶所需。

另外，消費性 ASIC 與 AIoT 與整體經濟情況較相關，隨著美國聯準會明年可望降息，全球經濟有機會優於今年，加上手機市場重返成長軌道，預期兩大產品線營收也會健康成長。