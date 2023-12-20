比爾蓋茲談新年展望：明年各國大選舉牽動全球公衛和氣候的未來

多年來，美國微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲每年都會在年終發表新年展望，今年他表示，氣候對話已經進入一個新時代，且明年各國大選牽動全球公衛和氣候的未來。

蓋茲表示，在 2024 年及未來，人們將看到大量新型技術進入市場——即使是像核能這樣非常複雜的領域。氣候危機可能會讓人感到不知所措，但當人們意識到取得的進展，就更容易感到樂觀。如果全世界繼續將重點放在科技創新投資，相信人們能在實現氣候目標方面取得廣闊進展。

他說，最近一個統計數據讓他大吃一驚：2024 年投票人數可能超過歷史上任何一年。

明年近 60 個國家的公民將投票選舉各級政府領導人，這些國家有 40 多億人口，佔世界人口的一半以上。

蓋茲表示：「2024 年的選舉將是因應公衛和氣候問題的轉折點，當選領導人做出的判斷，將決定我們在每個領域能取得多大進展。」

在健康方面，人們不僅要彌補新冠肺炎疫情造成的損失，還要繼續向前推進。

蓋茲指出，5 歲前死亡的兒童人數是衡量人們表現的最佳指標。自 1990 年以來，兒童死亡人數已從每年 1,200 萬降至每年 500 萬。這項數字很好地證明了總統防治愛滋病緊急救援計畫等方案和全球疫苗免疫聯盟（Gavi）等組織為兒童接種針對致命疾病疫苗的成效。

聯合國原定 2030 年將兒童死亡人數再次減半，但由於疫情等挑戰，這一目標將無法實現。不過，如果各國繼續或擴大對外援助，仍有望在下一個十年實現這項目標。

蓋茲坦言：「人們並沒有像我希望的那樣為下一次大流行做好準備，全球待辦事項清單仍未改變。現在是時候要決策官員將防備大流行的工作列入優先事項了，否則將為時已晚。」