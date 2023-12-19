日盛投信：台股2024牛市續行 看好AI 2.0概念股表現

日盛投信今 (19) 日發表 2024 年投資趨勢展望，總經理高福乾表示，美國聯準會展現偏鴿態度，可確認此波升息周期已結束，2024 年全球經濟成長將放緩，下半年可望進入降息循環，資金行情儼然成形，隨著美元走貶將有利新興市場資產表現，台股可望呈現「牛市續行」，同時持續看好國際網通晶片大廠接獲 AI 相關訂單，帶領台股 AI 2.0 概念股成長。

國內投資暨研究部主管陳思銘說明，隨著美元指數下跌，將有利於風險性資產價格上漲，尤其是新興市場貨幣及資產表現。台股方面，隨著手機應用緩步復甦，2023 年企業獲利可望上修至 3.04 兆元，年減 22.1%；展望 2024 年，考量科技產業庫存將回到正常水位，預估上市櫃企業獲利可達 3.5 兆元，年增 17.2%。

陳思銘指出，觀察歷年台股自停止升息到第一次降息，台股上漲機率接近 70%，美國明年下半年可能開始降息，預估台股明年底部應是在第二季，之後一路向好震盪走高。

至於類股焦點，陳思銘認為，今年來以 AI 為首帶動產業變化將持續發酵，半導體 AI 成長周期啟動，股價漲勢欲小不易，2024 年展望成長最大的族群還是聚焦 AI 相關供應鏈，其次為半導體產業供應鏈，投資布局聚焦二大族群。

陳思銘表示，今年 AI 熱潮令許多人確信此技術將帶來極大變革，也因此見到繪圖晶片大廠輝達 (NVIDIA) 帶動 AI 大漲旋風，掀起身為 AI 關鍵上游廠的台股本益比調升。展望 2024 年，由於網通晶片大廠博通 (BROADCOM) 有望在 AI 熱潮下接獲大量晶片訂單，包括蘋果 (Apple)、Meta、Google 等科技巨擘皆是關鍵合作廠商，預計將帶動台股 AI 產業鏈再上一層，並有望帶領 AI 2.0 概念股繼續成長。

陳思銘進一步指出，伺服器、NB、手機等概念股，也有機會接棒成為明年主流之一。

對於明年第一季的基金配置，投資長高子敬建議，若是掌握機會財的積極型投資人，可挑選日盛台股系列基金，其中，日盛新台商基金今年以來的報酬率高達 101.5%，排名第一，日盛 MIT 主流基金及日盛上選基金 A 報酬率分別來到 88%、84%；若是穩健型投資人，則建議布局日盛台灣多重資產基金，是進可攻、退可守的核心資產標的。