投資雷達》除了台灣，海外的高息月配基金有哪些？

今年只要強調高配息，台灣投資人總是趨之若鶩，尤其以台灣股票月配息基金最受歡迎。但是台股月配基金就那幾檔，選擇性較少。不過境外基金選擇就不一樣了，若再篩出以「月配」為主的更是有 339 檔，提供投資人更多元的選擇。

1. 基金類別更多元

我們整理出所有境外美元債券型基金、配息頻率符合「每月配息」 ，並按配息率高至低排序取前 5 名。從投資地區來看，環球債券 3 檔、北美債券 1 檔，及亞洲債券 1 檔。再細看債券基金的種類，總共有 2 檔屬於非投資等級債券基金、2 檔新興市場債券基金，及 1 檔複合債券基金， 年化配息率介於 7.0% 至 8.1% 。更特別的是，這些擁有「高息」、「月配」的境外基金，不像台股種類單一，而是種類更多樣，各類型的投資人都可以找到適合自己的選擇。

資料來源：LIPPER 環球分類，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/11/30，以美元計算。圖表由上而下分別為聯博房貸收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)、安本前緣市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)、晉達新興市場公司債券基金 C 收益 - 2 股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、安聯動力亞洲非投資等級債券基金 - AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100％」，年化配息率為估算值。

2. 債券評級更廣泛

從前段得知境外基金也有所謂的高配息，且種類更多元。我們進一步整理出這 5 檔債券基金的持債評級，並排序評級由高至低， 投資於信評較高的美元優質債券比例以聯博房貸收益基金 73% 最高（持債評級分布 A 級以上 56%、BBB 級 17%） 、晉達新興市場公司債券基金 35%、聯博全球非投資等級債券基金 24%。然而，其他 2 檔則投資受景氣波動度較高的 BB 級以下居多，投資人應審慎評估自身之投資目標及風險承受度，選擇適合自己的基金。

資料來源：LIPPER 環球分類，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/11/30，以美元計算。基金之配置或投資比重可能隨時調整，本圖僅供參考。

3. 短中長債比一比

一般說來，債券償還期限在 1 年以內為短期債券；1 年以上、10 年以下的為中期債券；10 年以上的為長期債券。且又以短期債券價格較不易受到利率變化影響，長期債券則享有殖利率更高的優勢。從圖表來看， 聯博房貸收益基金投資於 10 年以上中長期債券 37% 最高 、3 到 20 年則是以安本前緣市場債券基金 43% 及晉達新興市場公司債券基金 45% 最多，其他 2 檔投資 3 年內居多，其中又以安聯動力亞洲非投資等級債券基金流動性最佳，投資小於 1 年內比例 20% 最高，投資人可依自身資金需求配置長短債比重。

鉅亨投資策略

一手掌握債券領高息的良辰吉時

受聯準會貨幣政策「轉鴿」的加持、歐洲央行及英國央行接連按下升息暫停鈕，債券市場可能成為全年表現最佳的資產類別。截至 2023 年 12 月中旬，美國 10 年期公債殖利率已從近 5％的高點回落至 3.9％，市場瀰漫著結束升息的樂觀氛圍，資金回流的狀況也開始出現，預期這類債券基金將因此受益，適合長期投資人進場布局。

鉅亨精選基金

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。