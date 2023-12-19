鉅亨投資雷達》日本股市續漲的3個理由

在全球各成熟經濟體普遍實行緊縮貨幣政策的大環境下，日本極低的利率政策提供相對便宜的借貸成本，是推升日本股市上揚的重要因素之一。雖然近期市場上有許多日本央行可能解除殖利率曲線控制（YCC）和取消負利率政策的聲音，但我們認為三個原因將導致日圓保持弱勢，日本長天期公債殖利率維持在低點，進而持續支撐股市上漲。

1. 國內薪資增長停滯

從下圖可以發現，日本製造業受景氣循環的影響較深因此波動較大，其薪資年增率在近期回落至負成長區間，是景氣循環下行的訊號，非製造業薪資年增率則是長期停滯。考量到 日本經濟成長近 80% 的比重來自內需，提高非製造業薪資才是日本政府及央行制定政策的目標 ，因此 想要透過薪資增長來帶動經濟成長的道路艱辛 。唯受惠日幣貶值的出口和旅遊業可以支撐日本經濟發展，因此日本央行只能繼續維持現行的寬鬆貨幣環境來防止經濟陷入衰退。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/12/05

2. 實質收入和支出萎縮

面對今年 3% 以上的通貨膨脹壓力，調整後的日本實質收入已連續 12 個月呈現負增長，實質支出在今年以來也是處於負成長的狀態。代表 消費增長主要來自於物價的上漲，而非消費者購買力的提升 。如果這時日本央行又收緊貨幣政策，提升利率，日本民族性會驅使日本人將錢存進銀行領息，進一步壓抑本已疲軟的消費需求。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/12/05。

3. 政府債務負擔沉重

今年日本政府 累積債務已達 1,240 兆日圓 ，相當於 GDP 的 255%（資料來源：IMF，2023 年），居成熟國家之首。即使 10 年期公債微小的利率變動，也會對政府的財政支出造成巨大的影響。這樣的 財政環境限制了央行調整貨幣政策的獨立性 。因此未來或許有機會看到日本央行取消短期負利率，但仍需要透過殖利率控制曲線政策來抑制 10 年期公債殖利率升高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/12/05。

鉅亨投資策略

投資日本基金，買美元避險級別

日本的國內薪資增長停滯、實質收入和支出萎靡以及政府的債台高築這三個原因，限制日本央行取消殖利率控制曲線政策。雖然會對日圓的升值造成壓力，卻是支持日本股市上漲的因素。投資人若想進場日本基金，購入美元避險級別，可以避免匯損又賺取資本利得。

鉅亨精選基金

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