【籌碼週報】M31(6643)、博智(8155)投信買超兩週，一文掌握10檔上周投信買超個股

從族群型的角度來看，上週具備族群性的為半導體材料與設備相關，車用電子概念也有族群性。其中長榮較特別，主要概念為運價短期反彈可期。根據過往經驗，具備族群性的法人買超個股，較有延續性。

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.12.11-12.15)

上週投信積極買超統超過 18 檔，但有 8 檔為高股息 ETF 買超個股，移除此些類型後仍有 10 檔，其中 8 檔為電子股、2 檔傳產股。連續買超兩週之標的為 M31 與博智。

從族群型的角度來看，上週具備族群性的為半導體材料與設備相關，漢唐 (設備與建廠)、晶呈(半導體氣體)、中美晶(wafer)、頎邦(驅動 IC 金凸塊) 等都屬此依相關領域。

車用電子概念亦有族群性，德微、台半都是車用二極體廠商。長榮較特別，主要概念為運價短期反彈可期，長榮低 PBR 與具備高股息，故股價有區間操作空間。

譜瑞已久未進榜，法人期待除了高速影像傳輸之 IC 滲透率與出貨量持續回升，運用於 Server 的 retimer IC 占比亦將開始提升。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，發現台半、漢唐與投信持股之變化相關性較高，投資人可持續關注此兩檔走勢。

而台半於 12/14 號挑出，隔日盤中價差達 7.5%，收盤仍有 1.5% 水準。後續可留意該檔個股表現。且本次具備車用族群性，根據過往經驗，具備族群性的法人買超個股，較有延續性。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱 " 法人籌碼跟著走 "。

二、 最新價差一次看

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