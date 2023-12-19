中國國家發改委：有能力完成全年經濟社會發展主要預期目標

中國國家發改委新聞發言人李超周二（19 日）表示，有能力完成全年經濟社會發展主要預期目標，並預期明年消費者物價指數（CPI）將溫和回升。

以下是國家發改委的發言要點：

有條件、有能力完成全年經濟社會發展主要預期目標

李超說，隨著經濟動能持續恢復，接續推出各項政策，中國有條件、有能力統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，圓滿完成全年經濟社會發展主要預期目標。

明年 CPI 將溫和回升

李超表示，今年 CPI 總體低點運行，隨著輸入性、周期性、季節性等因素改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預測明年 CPI 將溫和回升。

深化國資國企改革 促進民營經濟壯大

李超說，要持續深化改革開放，不斷完善落實「兩個毫不動搖」體制機制，深化國資國企改革，促進民營經濟發展壯大。

支持新動能成長壯大 推動傳統產業轉型升級

李超表示，突出問題導向，著力打通制約經濟循環的堵點。統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，把兩者有機結合起來，以科技創新引領現代化產業體系建設，支持新動能成長壯大，推動傳統產業轉型升級，夯實數位經濟發展基礎。

李超指出，要進一步提高投資效率和有效性，推動消費穩定增長，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環的品質和水準。統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，全面推進鄉村振興，把農業轉移人口市民化擺到更加突出位置，推動城鄉融合發展。

以科技創新引領現代化產業體系建設 加快新舊動能轉換

李超表示，企業利潤增長，意味著更有條件增加勞動者收入、實施擴大再生產，進而為擴大國內需求、改善民生福祉、增強發展動力提供支撐，能夠形成一個良好的循環。

下一步，政府將全面貫徹落實中央經濟工作會議精神，加大宏觀調控力道，鞏固和增強經濟回升向好態勢，著力擴大國內需求，以科技創新引領現代化產業體系建設，加快新舊動能轉換，為工業企業效益持續改善夯實基礎。

此外，政府要持續強化工業形勢監測分析，及時發現工業經濟運行中的苗頭性、傾向性、潛在性問題，做好預判和政策儲備，切實推動工業經濟高品質發展。