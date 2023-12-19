告別2023 五位大咖眼中的2024

由《華爾街見聞》和中歐國際工商學院主辦的第六屆「Alpha 峰會」，周日（17 日）在上海中歐國際工商學院登場，眾多領域的專家學者齊聚一堂，以全球視野為背景，透析宏觀局勢，以啟發投資人尋找各領域的「Alpha 收益」。

以下是五位大咖眼中的 2024。

洪灝：美股可能出現泡沫 3,000 點為 A 股周期性底部

思睿集團首席經濟學家洪灝表示，美國 10 年期公債殖利率飆升，投資環境改變，不能再用固有思維投資。

美國市場現在進入了一個高波階段，產生極端回報的機率非常大，從歷史角度來考慮，這就是一個百年未有的大變局。高波階段是最容易產生泡沫的階段，可能美股現在就在一個 AI 半導體的泡沫裡。

人民幣匯率方面，從根本上決定匯率走勢的中國勞動生產率，已經觸底回升，再加上中美息差與中國經濟周期運行，人民幣匯率觸底的機率很高。

A 股方面，今年由於風險偏好偏低的原因，市場選擇把所有現金都放在存款和低風險債券，這導致風險資產的表現欠佳，尤其是股票。目前 A 股市場已經處於「周期性底部」，市場悲觀情緒已反映在股價裡。

郭磊：房地產調整已近尾聲 明年 GDP 要成長 5% 需要三個條件

展望明年中國經濟，廣發證券首席經濟學家、董事總經理郭磊指出，房地產調整應該已經接近尾聲，明年房地產對經濟的拖累會減緩。

無論是「以進促穩」，還是「先立後破」，都意味著政策對 2024 年經濟成長應該還是呈現一個比較明確的訴求。政府可能把明年國內生產毛額（GDP）成長目標定在 5%。

從現實測算來看，政府要實現 5% 增長目標，需要滿足三個條件：

一是出口需要回到一個正常年份的位置；

二是房地產投資降幅需要顯著縮小；

三是中國需要一個相對擴張的財政政策。

徐小慶：中美經濟周期錯位是近幾年最重要變化 中國不會是下一個日本

敦和資管首席經濟學家徐小慶說，在過去幾年最重要的宏觀變化可能就是中美經濟周期錯位，由此帶來的中美利差變化，是觀測各類資產價格走勢變動的一個窗口。

中美利差已創了歷史新低，但人民幣匯率並沒有顯著跌破前兩輪低點，重要原因就是人民幣在貿易層面有基本面支撐。這得益於 2018 年以後，中國製造業升級，帶動中國出口比率佔全球進一步上升。

為什麼中國不會是下一個日本？日本並不是一個普遍性個案，日本的特殊性在於日元的錯誤估值，導致日本用了相當長的時間重新對生產要素進行定價和修復。

越南和墨西哥是人們認為最有希望承接中國供應的的國家，他們的貿易變化是什麼呢？墨西哥的貿易現在是逆差，而且逆差惡化。

越南是貿易順差，但現在它的貿易順差佔 GDP 的水準還不如疫情前，也就是 3% 而已。這兩個經濟體並沒有因為承接中國供應鏈而獲得大量附加值，這和當初中國承接「四小龍」供應鏈轉移的情況完全不一樣。

朱海斌：白領消費是經濟修復重大變數 建議「集採」商品房轉換成保障房

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌指出，疫情後期修復過程中，新舊動能之間的切換和差異表現得非常明顯。新動能表現更佳，太陽能電池、新能源車是工業生產裡表現最為靚麗的兩個子部門，舊動能下滑較為明顯，其中最突出的就是房地產。

明年白領消費是經濟修復是一個重大變數，料發消費券的機率偏小。出口仍面臨較大壓力，對經濟的貢獻可能仍為負。房地產，尤其商品房市場的供需調整，可能仍然會持續一段時間，建議政府在保障房領域進一步加大力道，比如透過「集採」從商品房市場集中購買一些未完工建案或未開發土地，轉換成保障房。

孫彬彬：明年赤字率可能在 3.5% 以下 明年利率可能先下再上

天風研究所副所長、固收首席孫彬彬預估明年赤字率可能在 3.5% 以下。從中央經濟工作會議和方方面面的表述來看，很有可能明年赤字率目標不超過 3.5%，即明年赤字率不太可能達到此前市場預期的 4%。即使政府有特別國債的安排，總體來說也不超預期。

展望明年利率政策，孫彬彬指出，信貸和政策有不確定性，利率可能先下再上。從債券市場角度來講，降准降期以後，整個曲線和短端怎麼走並不是很清楚。

明年最大不確定性在於信貸（信用）和政策。逆周期環境下，正常邏輯應該是積極的財政政策、積極的貨幣政策以及適度寬鬆的監管政策和寬信用，但今年中共舉行中央金融工作會議後，在金融公司改革和金融反腐的大背景下面，信貸和政策面臨不確定性。