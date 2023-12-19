美國公債殖利率自多年峰值驟降 巴隆推買這7檔高息股

《巴隆周刊》撰稿人 Jacob Sonenshine 指出，隨著美國債券殖利率下降，股息不斷提升的股票開始看起來更具吸引力。

10 年期公債殖利率自 10 月約 5% 的多年高峰降至約 3.9%。通膨率持續下降，Fed 現今調降短期利率的可能性更高，而非調升，這樣的動態讓 10 年期公債殖利率下行。

高息股對投資者的誘惑越來越高。以股息為吸引力的股票通常支付高於債券殖利率的股息，以補償投資者與股票相關的風險，而非無風險的政府債務。當公債殖利率下降時，投資人往往開始將資金轉向高息股，進而推高股價。

這就是當前狀況。SPDR 公用事業 ETF (XLU-US) 自 10 月初觸及的低點上漲約 14%，而 Vanguard 必需性消費類股 ETF (VDC-US) 自同期低點上漲約 8%。

當然，這些股票需要債券殖利率持續下降，股價才能持續上漲，但這是必然趨勢，因為通膨率仍略高於 3%，而 Fed 的目標是將其降至 2% 左右。

22V Research 的 Dennis Debusschere 寫道：「隨著利率下降，預計這一籃子股息股將持續發揮作用。」

但即使債券殖利率沒有持續下降，單看未來幾年的支付流，許多股息股也極具吸引力。

《巴隆周刊》撰稿人 Jacob Sonenshine 篩選出 S&P 500 指數內高度穩定的公用事業股、必需品股和醫療保健股，其遠期股息收益率至少為 2.5%，且過去 10 年裡股息支付一直在增長。關鍵在於資者可以依賴持續的利潤流，並有信心股息會持續增長。股息增加意味，自現今起算多年期間支付的均值可能遠高於當今 10 年期公債殖利率。

Sonenshine 篩選出的股票包括：高露潔棕欖 (CL-US)、安進 (AMGN-US)、Philip Morris International (PM-US)、Consolidated Edison (ED-US)、Hershey (HSY-US)、可口可樂 (KO-US)，以及 AbbVie (ABBV-US)。

高露潔棕欖股票的遠期一年股息殖利率約為 3.5%，且持續增加股息的可能性很大，畢竟無論經濟是否放緩，獲利都應會適度增長，因為大眾仍會優先購買肥皂、牙膏等。據 FactSet 稱，銷售額可能會成長 3% 以上，達到約 200 億美元。隨著產品放緩漲價，產品銷售應會穩定下來。

生技公司安進的遠期股息殖利率為 3.3%，其藥品收入也不斷成長，可以抵銷因專利到期和市佔率下降而導致產品下滑的影響。安進 Repatha 是新興的治療高血脂症免疫療法，分析師預計，未來四年公司總銷售額將每年增長約 5.5%，到 2027 年將達到 340 億美元以上。獲利也會隨之增長，進而提高股息。

這些股票將是投資人投資高息股的最佳標的。