半路殺出程咬金！Esmark開價78億美元全現金收購 激勵美國鋼鐵飆漲36%

鋼鐵加工及經銷商 Esmark 開價 78 億美元現金全額收購美國鋼鐵公司，報價高於之前 Cleveland-Cliffs 現金加股票的出價，激勵美國鋼鐵 (X-US) 周一股價飆漲 36.8%，收每股 31.08 美元。

Esmark 的收購要約對美國鋼鐵每股估值為 35 美元，以上周五美國鋼鐵收盤價 22.72 美元計算，相當於溢價 54%，但 Esmark 沒有提供任何有關其收購資金的詳細資訊。

美國鋼鐵公司發言人表示，這是公司首次收到 Esmark 的消息，但公司相當歡迎他們加入成為替代策略可能性的一方。

美國鋼鐵周一開盤走勢強勁，係因該公司周末表示在收到多方主動提案後將審查各種選擇。此漲勢反映出市場對美國鋼鐵被收購的預期不斷增強。該公司在原材料和能源成本高昂的情況下，已連續數季營收和獲利下降。

美國鋼鐵已於周日拒絕北美最大扁鋼生產商 Cleveland-Cliffs 欲以 73 億美元收購的提議。 Cleveland-Cliffs 先前開價以每股 17.50 美元現金加上 Cliffs 的 1.023 股收購美國鋼鐵。

花旗分析師 Alex Hacking 認為，Cliffs 似乎是 100% 收購美國鋼鐵最合乎邏輯的選擇，因為比其他任何公司，美國鋼鐵對 Cliffs 的價值最高。

美國鋼鐵工人聯合會國際主席 Thomas Conway 表示，該公司也支持 Cleveland-Cliffs 收購美國鋼鐵，因為該公司是最佳戰略買家。

KeyBanc 資本市場分析師 Philip Gibbs 報告指出，如果兩家公司合併，將創造出北美最大的鋼鐵生產商、世界第十大鋼鐵生產商以及運輸行業的主要供應商。因此，在反壟斷法規的限制下，「若沒做出有意義的讓步，可能難以完成該交易。」

儘管有反壟斷法的阻力，B. Riley 的分析師認為， Cleveland-Cliffs 處於有利地位，可提供相當吸引人的經濟效益。

NYMEX 美國中西部熱軋鋼材期貨價格今年迄今下跌約 9%，但仍高於疫情前的水準。

Cleveland-Cliffs 一直致力收購以促進成長，對抗來自中國的競爭。該公司 2020 年收購了 AK Steel 公司和 ArcelorMittal (MT-US) 的美國業務。