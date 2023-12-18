三大法人賣超75億 外資大買陽明大賣華新遭投信對作

台股今 (18) 日不敵北韓試射飛彈消息，跌 21.84 點，終場收 17652.03 點。三大法人合計賣超 75.47 億元，外資青睞貨櫃航運以及 AI 族群，大買陽明 2.7 萬張、大賣華新 2.8 萬張，則遭到了投信對作。

統計三大法人今日買賣超情況，外資買超 7.35 億元，投信賣超 8.9 億元，自營商賣超 73.92 億元，三大法人合計賣超 75.47 億元。

受紅海危機影響，貨櫃航商得繞道好望角，對運價形成支撐。外資今日大買航運貨櫃族群，買超陽明 2.7 萬張、裕民 8683 張、長榮 7663 張以及萬海 4381 張。同時，外資也青睞 AI 概念股，買超仁寶 2.2 萬張、宏碁 1.2 萬張、緯創 9431 張、廣達 8897 張。

外資賣超包括華新 2.8 萬張、英業達 2.1 萬張、正新 1.9 萬張、長榮航 1.9 萬張、華航 1.5 萬張、聯電 1.4 萬張、友達 1.4 萬張、元大金 1.1 萬張。另外，復華台灣科技優息，以及群益台灣精選高息皆遭外資減碼逾 1 萬張。

投信買超與外資對作，以買超華新 2.9 萬張最多，買超正新 2.5 萬張、中信金 1.9 萬張、聯電 1.7 萬張、元大金 1.2 萬張、友達 1.2 萬張、鴻海 1 萬張、遠東新、兆豐金與神基皆買超逾 8000 張。

投信賣超前十名，賣超陽明 3 萬張、彰銀 2 萬張、永豐餘 1.4 萬張、緯創 1.2 萬張、永豐金 1.1 萬張、中鋼 8976 張、裕民 8471 張、廣達 8456 張、萬海 7060 張。其中賣超英業達 7352 張，少數與外資同站賣方。