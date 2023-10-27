因應年底資金需求增加 新壽保單借款優惠利率最低2%

每年年底向來是民眾資金需求的旺季，新光人壽為增加保戶資金運用彈性，即日起至 11 月 30 日 (四) 止推出「金兔年貸 IV」新台幣保單借款專案，針對收費管道為非派員的新台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為 2.0% 與 3.0%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，對於有資金需求的保戶而言，新光人壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，專案固定期間的優惠利率，更可節省可觀的利息支出。

為實現 ESG 永續經營，推動環境保護、減少紙本作業，新壽提供會員專區線上借款最低 2.0% 的優惠借款利率，建議民眾可多利用方便快速且全年不打烊的會員專區線上借款服務 (限要被保險人同一人)，在家不出門即可完成，也享有更優惠的利率。

另外，新光人壽與新光銀行合作推出的 ATM 現貸卡，可使用各地金融機構 ATM 提款機辦理借還款，或者委託新光人壽服務人員代辦、親臨新光人壽各地客戶服務櫃檯等方式，完成保單借款程序。

新光人壽表示，欲申辦「金兔年貸 IV」優惠專案的民眾，可至新光人壽會員專區線上申辦優惠約定作業，同時提醒保戶，申辦前應仔細詳閱約定條款內容，以維護自身權益。詳情請洽新光人壽官方網站 (https://www.skl.com.tw)、全國客戶服務櫃台、服務人員或致電客戶服務專線 0800-031-115。

