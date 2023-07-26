鉅祥積極擴充工控、醫療及車用營收 惠州新廠明年Q1完工

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充工控、醫療及車用產品應用業務規模，並跨入車用光學模組領域，今 (2023) 年在營收占比都在向上提升，同時，鉅祥在產能的擴充上也加緊腳步，即將完成擴充惠州廠，並在台灣桃園地區設立精密電鍍產線，同時也評估赴菲律賓設廠。

鉅祥目前在東南亞的馬來西亞及印尼都有設廠，但客戶端在菲律賓的需求也不弱，公司並已因應客戶端的需求，評估在菲律賓設廠的可行性。

鉅祥中國惠州廠目前在興建廠房，預估將在 2024 年第一季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。

鉅祥為因應電鍍需求成長及降低成本，鉅祥也尋找桃園地區合適的新電鍍廠產能，由於租用旭軟 (3390-TW) 廠地提供電鍍產能仍不足，還在積極尋找合適標的進行擴廠，並引進準度高的電鍍技術，節省成本並增進產品市場競爭力。

鉅祥 2022 年稅後純益 8.68 億元，創新高，年增 33.81%，每股純益 4.58 元，擬配發每股 2.3 元現金股利，將在 8 月 10 日除息交易，以今天鉅祥的開盤價 49.75 元計算，股息現金殖利率爲 4.62%。

對於第三季業績展望來看，消費電子應用的需求依舊不被看好，而鉅祥在工控、醫療及車用產品應用業務營收占比則在明顯提升之中。