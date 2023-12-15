鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.06元，預估目標價為27元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.09元下修至0.06元，其中最高估值0.3元，最低估值-0.01元，預估目標價為27元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.3
|1
|1.35
|最低值
|-0.01
|0.21
|0.48
|平均值
|0.1
|0.6
|0.97
|中位數
|0.06
|0.56
|1.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|389,857,300
|422,717,000
|439,503,000
|最低值
|365,809,000
|374,813,630
|359,915,460
|平均值
|372,844,470
|389,128,460
|403,728,190
|中位數
|370,535,500
|383,013,000
|408,142,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.15
|4.02
|0.05
|0.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
|366,240,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。