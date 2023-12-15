鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至10.82元，預估目標價為122元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.5元上修至10.82元，其中最高估值11.19元，最低估值9.78元，預估目標價為122元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.19
|11.33
|16.95
|最低值
|9.78
|7.51
|10.09
|平均值
|10.64
|9.52
|12.67
|中位數
|10.82
|9.79
|11.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|70,145,000
|85,047,000
|106,044,000
|最低值
|69,303,000
|73,820,000
|82,091,080
|平均值
|69,711,400
|79,372,060
|92,082,900
|中位數
|69,721,000
|79,646,000
|89,925,150
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.6
|11.54
|8.6
|7.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
|66,525,144
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。