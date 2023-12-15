〈焦點股〉中鋼、大成鋼釋喜訊 鋼鐵類股勁揚12檔奔漲停

中鋼 (2002-TW) 明年 1 月及首季盤價上漲，並看好後續鋼市向上，大成鋼 (2027-TW) 法說也釋出正向展望，二大指標報喜領漲，帶動鋼鐵股群起攻高，12 檔個股早盤亮燈漲停，類股指數大漲 4%，成為今日最強勢族群。

中鋼看好，明年初鋼市價升量穩的發展態勢確立，盤價上漲更可望帶動終端補庫需求釋出，大成鋼也認為，目前不銹鋼價已經打底，加上德州廠冷軋新產能投產貢獻，預計明年上半年狀況可望優於今年下半年。

中鋼今日盤中漲逾 3%，大成鋼開盤更大漲 7%，新鋼 (2032-TW)、聚亨 (2022-TW)、中鴻 (2014-TW)、彰源 (2030-TW)、威致 (2028-TW)、燁興 (2007-TW)、運錩 (2069-TW)、新光鋼 (2031-TW)、海光 (2038-TW)、佳大 (2033-TW)、燁輝 (2023-TW)、長榮鋼 (2211-TW) 等 12 檔鋼鐵股早盤更是直奔漲停。

其他如官田鋼 (2017-TW)、千興 (2025-TW)、春雨 (2012-TW)、建錩 (5014-TW)、有益 (9962-TW) 等漲 8-9%，美亞 (2020-TW)、志聯 (2024-TW)、盛餘 (2029-TW)、高興昌 (2008-TW)、允強 (2034-TW) 等也漲約半根停板，而大成鋼旗下大國鋼 (8415-TW) 漲逾 4%，最高來到 36.05 元，順利完成填息。