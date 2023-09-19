太子建設再奪台中大里區商場BOT最優申請人 投資額5.6億元

統一 (1216-TW) 集團旗下建商太子建設 (2511-TW) 以子公司太子實業爲主體，繼拿下台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 開發案的為最優申請人後，今 (19) 日在台中市又傳出捷報，太子實業獲大里區市七及廣二用地合併開發 BOT 案最優申請人，預計投資約 5.6 億元，興建樓地板約 3600 坪的商場，擬於 2026 年營運。

太子實業獲台中市大里區市七及廣二用地合併開發 BOT 案的特許期爲從與建起算 50 年的營運。

台中市政府指出，未來台中市府將攜手太子實業打造現代化新型商場結合共融遊戲場，預期將充實大里區零售購物、停車服務及公園休憩多元機能，帶動地方經濟。

台中大里區市七及廣二用地合併開發 BOT 案興建示意圖。(圖：台中市政府提供)

台中大里區市七及廣二用地合併開發 BOT 案，基地 1916.3 平方公尺 (約 579.68 坪)，位於德芳路二段與永隆路交叉口、大里環保公園西側，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟，大里區人口持續成長突破 20 萬人，已躍升為台中市人口第三大行政區。

台中市經發局表示，太子實業大里區市七及廣二用地合併開發 BOT 案中，規劃興建地下 3 層至地上 5 層的「太子置地廣場－大里館」，以「大里之森」為商場設計理念，引入統一企業旗下資源與知名服飾餐飲品牌，另配合「台中美樂地計畫」設置無障礙樂齡共融遊戲場，利用開放性綠化空間，串聯鄰地的大里環保公園舉辦環保文創市集、鄰里音樂會或公益活動等。

台中市經發局強調，太子實業大里區市七及廣二用地合併開發 BOT 案，依促參法歷經資格審查、甄審會綜合評審等程序，後續將進行議約及簽約，特許年期內市府預計可收取開發權利金 200 萬元、固定權利金 2,000 萬元及變動權利金約 3.1 億元以挹注市庫。

台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 開發案，在今 (2023) 年 4 月由太子建設子公司太子實業爲主體，獲選為「市 31」BOT 案最優申請人，預計投資金額近 10 億元，也顯示統一企業集團持續加碼投資布局台中百貨零售市場。

台中市「市 31」BOT 案是在 2610 坪的基地上，可望至少開發出 6000 坪的商場，預估在 2026 年取得使用執照並進入營運，目前太子建設方面仍在與台中市府議約中，預估在 10 月正式簽約。