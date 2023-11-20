手續費收入挹注！台中銀Q3純益年增24% 明年股利發放樂觀

台中銀行 (2812-TW) 今 (20) 日召開法人說明會，公布第三季稅後純益 49.06 億元，年增 24.36%，每股稅後純益 0.94 元，逾期放款比率為 0.19%、備抵呆帳覆蓋率 691.46%。副總經理鄭榮國指出，手續費收入成長動能強勁，其中，保險金額更是超越放款，占比最高，希望明年也能延續成長力道，至於外界關注股利發放，鄭榮國說，可望維持以往的水準。

鄭榮國指出，台中銀第三季資產報酬率 (ROA) 0.80%、淨值報酬率 (ROE) 9.17%，均較前一季明顯上升。資本適足率方面，第三季自結合併資本適足率 15.48%、第一類資本比率 13.62%、普通股權益比率 11.75%。第三季自結個體資本適足率 15.74%、第一類資本比率 13.89%、普通股權益比率 11.98%。

台中銀第三季淨收益上升至 120.56 億元，年成長率達 16.1%，透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債，淨損益增加 4.32 億元，年增 42.53%，利息淨收益增加 4.57 億元，年增 6.03%，採權益法認列之子公司及關連企業損益之份額增加 5.01 億元，年增 230.22%。

從銀行存款組合來看，在美元走升的帶動下，外幣定存業務明顯增溫，金額達 590 億元，季增 12.6%、年增 23.17%，在整體存款結構中占比上升至 8.38%；台幣定存部位為 2735 億元，季增 1.03%、年減 3.83%，占比下滑至 38.84%。

台中銀累計前三季合併手續費收入為 31.6 億元，年增 15.84%，第三季手續費收入為 11.89 億元，季增 18.78%、年增 36.51%，其中，保險手續費收入達 3.55 億元，季增 35.5%、年增 80.2%，超越放款手續費收入的 3.5 億元，占整體手續費收入比率 29.86% 最高；證券手續費收入也有不錯成果，達 2.76 億元，季增 18.18%、年增 35.82%。

鄭榮國表示，台中銀行前三季手續費成長動能強勁，近幾月看起來也持續成長，展望明年，可望維持高檔水準，至於外界關切的股利發放議題，他指出，將維持過去的股利政策派發，現金及股票股利預估維持 4 比 6 的水準。台中銀 2022 年現金股利 0.3 元、股票股利 0.42 元。