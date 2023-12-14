鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至5.68元，預估目標價為80元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對和碩(4938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.74元下修至5.68元，其中最高估值6.38元，最低估值4.24元，預估目標價為80元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.38
|7.1
|8.16
|最低值
|4.24
|5.73
|6.13
|平均值
|5.66
|6.34
|6.96
|中位數
|5.68
|6.33
|6.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,399,568,920
|1,460,966,170
|1,458,529,390
|最低值
|1,249,707,720
|1,296,894,060
|1,341,190,850
|平均值
|1,280,814,050
|1,346,224,480
|1,393,286,770
|中位數
|1,264,455,000
|1,329,819,000
|1,387,648,760
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.66
|7.71
|7.73
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
|1,366,287,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。