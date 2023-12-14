鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估下修至22.44元，預估目標價為465元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.96元下修至22.44元，其中最高估值24.69元，最低估值11.28元，預估目標價為465元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24.69
|42.98
|40.12
|最低值
|11.28
|22.73
|27.41
|平均值
|21.76
|30.78
|34.04
|中位數
|22.44
|30.79
|34.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|494,260,000
|578,459,000
|642,171,380
|最低值
|447,844,930
|463,008,320
|493,208,690
|平均值
|477,605,280
|534,935,920
|576,108,900
|中位數
|485,658,000
|533,014,000
|574,792,590
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|19.78
|59.98
|35.76
|16.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
|351,330,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。