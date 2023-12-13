外資買超34億元 偏愛雙A及電子代工、擁抱「國民ETF」

外資今 (13) 日買超台股 34.66 億元，期貨也回補空單 194 口，淨空單為 1.01 萬口。現貨方面，外資換股操作高股息 ETF，個股則偏愛筆電品牌雙 A 及仁寶等電子代工。

外資今日買超最多的是「國民 ETF」三劍客中的國泰永續高股息 (00878-TW)2.17 萬張及元大高股息 (0056-TW)9671 張，金融股則以中信金 (2891-TW)1.75 萬張、王道銀行 (2897-TW)6249 張等較多。

電子股方面，外資青睞品牌及代工廠，仁寶 (2324-TW)1.56 萬張，緯創 (3231-TW)1.55 萬張及旗下網通廠啟碁 (6285-TW)7096 張、和碩 (4938-TW)4914 張；宏碁 (2353-TW)5979 張、華碩 (2357-TW)3670 張，另有力積電 (6770-TW)1.19 萬張、華通 (2313-TW)4700 張等。

外資賣超最多的則是群益台灣精選高息 (00919-TW)2.01 萬張、其次則為復華台灣科技優息 (00929-TW)1.35 萬張，還有大華優利高填息 30(00918-TW)7136 張等，個股方面，則以中工 (2515-TW)1.11 萬張較多，傳產還有中鋼 (2002-TW)9317 張、華新 (1605-TW)5840 張等。

金電族群方面，外資賣超新光金 (2888-TW) 近 1.1 萬張、開發金 (2883-TW)8883 張、國泰金 (2882-TW)7869 張，電子則有神達 (3706-TW)8750 張、聯電 (2303-TW)8581 張、群創 (3481-TW)8063 張等。