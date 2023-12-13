富邦投信：2024聯準會仍偏鷹 看好高科技是投資最強剛需

富邦投信今 (13) 日與中華經濟研究院聯合發表今年度「國人安心樂活享退調查」研究結果，並分析 2024 年投資趨勢，富邦投信投資策略師徐翊達認為，2024 年聯準會仍偏鷹，高科技始終是最強剛需，建議投資人採取股債並重、大科技 + 高利率的概念來配置核心部位商品，可選擇追隨經濟成長的股債 ETF。

從今年度「國人安心樂活享退調查」的調查結果發現，不論未退休或已退休族群，使用 ETF 進行投資理財的比重逐年上升，特別是未退休族群自 2017 年的 1.96% 成長至 2023 年的 49.5%，顯見國人大多認同 ETF 這項投資工具。

其中，有高達近 82% 國人購買過「配息型 ETF」，至於近年來成為熱門話題的 ESG 趨勢，調查中發現僅 39.87% 有購買過 ESG 類型 ETF，主要原因是「認同 ESG 理念」、「較高的投資報酬率」、「抗跌效果佳」、等，顯示尚有成長空間。

徐翊達指出，通膨雖處於下降趨勢當中，但多數機構仍預期明年美國 CPI 將保持在 3% 以上，因此明年聯準會的利率政策仍將偏向鷹派。尤其是經濟復甦週期很容易帶動油價為首的原物料重新上揚，進而帶動通膨再度出現反覆。

徐翊達進一步表示，儘管資本市場對於明年的降息仍保持期待，但如果經濟沒有出現急速滑落或金融機構出現流動性問題，恐怕利率政策會更接近 9 月聯準會的鷹派態度。

2024 年也同樣是各國的大選年，1 月台灣選舉、5 月印度大選、11 月美國總統大選。在目前的復甦初期，政策走向仍然非常關鍵，若是選舉出現變化，對於未來政策恐怕就有重新評估的必要。

徐翊達認為，要穿透地緣政治、經濟週期的迷霧，最好仰賴確定性更高的科技發展趨勢。畢竟無論甚麼環境，科技的進步都不會被阻擋，人類在追求更好、更方便的生活的過程中，高科技始終會是最強的剛需。對於半導體、AI、未來車等相關題材，儘管短線股價波動會比較大，但長期的成長趨勢就是對短期波動最好的保護與支撐。

對於債券布局，徐翊達建議，配置美債 20 年 + 投資等級債，股票部位則可以美國 NASDAQ 為主，日本、台灣為輔。衛星部位則可區分為兩部分，包含成長趨勢及高息配置兩類，前者成長趨勢如印度、越南等新興、邊境市場的相關 ETF；後者高息配置則可挑選如高股息 ETF 或 +A 級公司債相關 ETF。